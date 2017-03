April 11 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super 15 matches on Saturday RESULTS Crusaders (New Zealand) 20 Highlanders (New Zealand) 25 Waratahs (Australia) 18 Stormers (South Africa) 32 Western Force (Australia) 15 Cheetahs (South Africa) 24 Lions (South Africa) 23 Sharks (South Africa) 21 Bulls (South Africa) 43 Reds (Australia) 22 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Hurricanes (New Zealand) 7 7 0 192 102 3 31 2. Brumbies (Australia) 8 5 0 187 99 5 25 3. Bulls (South Africa) 8 5 0 229 188 4 24 4. Chiefs (New Zealand) 8 6 0 198 145 4 28 5. Highlanders (New Zealand) 7 5 0 163 136 4 24 6. Stormers (South Africa) 8 5 0 199 175 2 22 7. Lions (South Africa) 9 5 0 141 189 1 21 8. Crusaders (New Zealand) 8 4 0 234 166 4 20 9. Sharks (South Africa) 9 4 0 191 224 4 20 10. Waratahs (Australia) 7 4 0 162 140 2 18 11. Melbourne Rebels (Australia) 7 3 0 135 156 3 15 12. Cheetahs (South Africa) 8 3 0 158 248 1 13 13. Blues (New Zealand) 8 1 0 134 178 5 9 14. Western Force (Australia) 8 1 0 124 185 4 8 15. Reds (Australia) 8 1 0 93 209 3 7 Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 8 5 0 187 99 5 25 2. Waratahs (Australia) 7 4 0 162 140 2 18 3. Melbourne Rebels (Australia) 7 3 0 135 156 3 15 4. Western Force (Australia) 8 1 0 124 185 4 8 5. Reds (Australia) 8 1 0 93 209 3 7 New Zealand Conference 1. Hurricanes (New Zealand) 7 7 0 192 102 3 31 2. Chiefs (New Zealand) 8 6 0 198 145 4 28 3. Highlanders (New Zealand) 7 5 0 163 136 4 24 4. Crusaders (New Zealand) 8 4 0 234 166 4 20 5. Blues (New Zealand) 8 1 0 134 178 5 9 South African Conference 1. Bulls (South Africa) 8 5 0 229 188 4 24 2. Stormers (South Africa) 8 5 0 199 175 2 22 3. Lions (South Africa) 9 5 0 141 189 1 21 4. Sharks (South Africa) 9 4 0 191 224 4 20 5. Cheetahs (South Africa) 8 3 0 158 248 1 13 FRIDAY, APRIL 17 FIXTURES (GMT) Crusaders (New Zealand) v Chiefs (New Zealand) (0735) Christchurch