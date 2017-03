May 15 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super 15 matches on Friday RESULTS Blues (New Zealand) 23 Bulls (South Africa) 18 Reds (Australia) 46 Melbourne Rebels (Australia) 29 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Hurricanes (New Zealand) 11 10 0 312 197 8 48 2. Bulls (South Africa) 12 7 0 312 269 7 35 3. Brumbies (Australia) 12 6 0 260 168 9 33 4. Chiefs (New Zealand) 11 8 0 274 197 6 38 5. Stormers (South Africa) 12 8 0 269 243 2 34 6. Highlanders (New Zealand) 11 7 0 282 234 6 34 7. Waratahs (Australia) 11 7 0 233 208 4 32 8. Lions (South Africa) 12 7 0 236 276 3 31 9. Crusaders (New Zealand) 12 6 0 353 253 7 31 10. Melbourne Rebels (Australia) 12 6 0 251 265 6 30 11. Sharks (South Africa) 12 4 0 240 321 5 21 12. Cheetahs (South Africa) 11 4 0 229 317 4 20 13. Blues (New Zealand) 13 3 0 259 321 8 20 14. Reds (Australia) 12 3 0 193 348 4 16 15. Western Force (Australia) 12 2 0 199 285 7 15 Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 12 6 0 260 168 9 33 2. Waratahs (Australia) 11 7 0 233 208 4 32 3. Melbourne Rebels (Australia) 12 6 0 251 265 6 30 4. Reds (Australia) 12 3 0 193 348 4 16 5. Western Force (Australia) 12 2 0 199 285 7 15 New Zealand Conference 1. Hurricanes (New Zealand) 11 10 0 312 197 8 48 2. Chiefs (New Zealand) 11 8 0 274 197 6 38 3. Highlanders (New Zealand) 11 7 0 282 234 6 34 4. Crusaders (New Zealand) 12 6 0 353 253 7 31 5. Blues (New Zealand) 13 3 0 259 321 8 20 South African Conference 1. Bulls (South Africa) 12 7 0 312 269 7 35 2. Stormers (South Africa) 12 8 0 269 243 2 34 3. Lions (South Africa) 12 7 0 236 276 3 31 4. Sharks (South Africa) 12 4 0 240 321 5 21 5. Cheetahs (South Africa) 11 4 0 229 317 4 20 SATURDAY, MAY 16 FIXTURES (GMT) Hurricanes (New Zealand) v Chiefs (New Zealand) (0735) Wellington Waratahs (Australia) v Sharks (South Africa) (0940) Sydney Lions (South Africa) v Brumbies (Australia) (1505) Johannesburg Cheetahs (South Africa) v Highlanders (New Zealand) (1710) Bloemfontein