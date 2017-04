Dec 18 (Infostrada Sports) - Results and standings from the European Rugby Challenge Cup Group Stage matches on Friday RESULTS Grenoble 48 SU Agen 45 Pool 5 Edinburgh Rugby 18 London Irish 15 Pool 5 STANDINGS P W D F A B Pts Pool 1 1. Connacht 3 3 0 77 41 1 13 2. Brive 3 1 0 37 40 2 6 3. Newcastle Falcons 3 1 0 74 45 2 6 4. Enisei-STM 3 1 0 31 93 0 4 Pool 2 1. Newport Gwent Dragons 3 2 0 81 44 2 10 2. Sale Sharks 3 2 0 58 60 1 9 3. Castres Olympique 2 1 0 42 46 2 6 4. Pau 2 0 0 20 51 0 0 Pool 3 1. Harlequins 3 3 0 123 48 3 15 2. Cardiff Blues 4 2 0 129 91 3 11 3. Montpellier 4 2 0 132 100 2 10 4. Calvisano 3 0 0 19 164 0 0 Pool 4 1. Gloucester Rugby 4 4 0 117 65 1 17 2. La Rochelle 3 1 0 50 71 1 5 3. Zebre 3 1 0 56 58 0 4 4. Worcester Warriors 4 1 0 62 91 0 4 Pool 5 1. Grenoble 4 3 0 125 113 2 14 2. London Irish 4 2 0 121 61 4 12 3. Edinburgh Rugby 4 3 0 79 69 0 12 4. SU Agen 4 0 0 81 163 2 2 SATURDAY, DECEMBER 19 FIXTURES (GMT) Brive v Enisei-STM (1400) Brive-la-Gaillarde Zebre v La Rochelle (1400) Parma Sale Sharks v Castres Olympique (1430) Salford Harlequins v Calvisano (1500) London Pau v Newport Gwent Dragons (1945) Pau