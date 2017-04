Dec 18 (Infostrada Sports) - Results and standings from the European Rugby Champions Cup Group Stage matches on Friday RESULTS Northampton 9 Racing 92 9 Pool 3 STANDINGS P W D F A B Pts Pool 1 1. Saracens 3 3 0 104 26 2 14 2. Ulster 2 1 0 47 27 1 5 3. Toulouse 3 1 0 31 88 0 4 4. Oyonnax 2 0 0 28 69 1 1 Pool 2 1. Ospreys 3 2 0 73 63 2 10 2. Exeter Chiefs 3 2 0 78 58 2 10 3. ASM Clermont Auvergne 2 1 0 48 60 1 5 4. Bordeaux-Begles 2 0 0 35 53 1 1 Pool 3 1. Racing 92 3 2 1 71 24 2 12 2. Northampton 4 2 1 53 68 0 10 3. Glasgow Warriors 2 1 0 58 32 1 5 4. Scarlets 3 0 0 29 87 1 1 Pool 4 1. Leicester Tigers 3 3 0 100 42 2 14 2. Stade Francais 2 1 0 70 50 1 5 3. Munster 2 1 0 51 38 1 5 4. Benetton Treviso 3 0 0 27 118 0 0 Pool 5 1. Wasps 3 2 0 88 37 2 10 2. Bath Rugby 2 2 0 44 39 0 8 3. Toulon 2 1 0 30 41 0 4 4. Leinster 3 0 0 31 76 1 1 SATURDAY, DECEMBER 19 FIXTURES (GMT) Saracens v Oyonnax (1300) Hendon Stade Francais v Benetton Treviso (1515) Paris Bath Rugby v Wasps (1515) Bath Bordeaux-Begles v Ospreys (1715) Bordeaux Leinster v Toulon (1715) Dublin Scarlets v Glasgow Warriors (1945) Llanelli