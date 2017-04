March 6 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Friday RESULTS Bath Rugby 12 Sale Sharks 3 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Northampton 16 13 0 3 441 274 8 60 2. Bath Rugby 17 11 0 6 447 307 7 51 3. Saracens 16 10 1 5 466 315 6 48 4. Exeter Chiefs 16 10 0 6 453 311 8 48 5. London Wasps 16 9 1 6 488 341 10 48 6. Leicester Tigers 16 10 1 5 320 317 5 47 7. Sale Sharks 17 9 0 8 378 354 7 43 8. Gloucester Rugby 16 7 0 9 381 387 7 35 9. Harlequins 16 7 0 9 303 339 7 35 10. London Irish 16 5 0 11 304 390 8 28 11. Newcastle Falcons 16 4 1 11 318 381 6 24 12. London Welsh 16 0 0 16 143 726 1 1 SATURDAY, MARCH 7 FIXTURES (GMT) Exeter Chiefs v London Welsh (1500) Exeter Harlequins v London Irish (1500) London Gloucester Rugby v Northampton (1515) Gloucester