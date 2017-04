March 6 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Guinness PRO12 matches on Friday RESULTS Cardiff Blues 18 Connacht 17 Glasgow Warriors 26 Zebre 5 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Glasgow Warriors 17 13 0 4 397 265 5 57 2. Munster 16 11 1 4 390 249 7 53 3. Ulster 16 11 1 4 380 244 6 52 4. Leinster 16 9 2 5 358 244 9 49 5. Ospreys 16 10 1 5 358 258 5 47 6. Connacht 17 9 1 7 334 285 5 43 7. Scarlets 16 6 3 7 324 294 6 36 8. Edinburgh Rugby 16 7 1 8 276 307 4 34 9. Cardiff Blues 17 6 1 10 338 421 4 30 10. Newport Gwent Dragons 16 4 0 12 254 339 7 23 11. Benetton Treviso 16 3 1 12 236 490 4 18 12. Zebre 17 3 0 14 203 452 2 14 SATURDAY, MARCH 7 FIXTURES (GMT) Ospreys v Munster (1440) Swansea Scarlets v Leinster (1715) Llanelli Benetton Treviso v Edinburgh Rugby (1800) Treviso