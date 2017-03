Dec 26 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Saturday RESULTS London Irish 25 Northampton 23 Exeter Chiefs 33 Sale Sharks 17 Leicester Tigers 22 Newcastle Falcons 10 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Exeter Chiefs 7 6 0 1 215 108 5 29 2. Saracens 6 6 0 0 180 59 3 27 3. Leicester Tigers 7 6 0 1 152 111 1 25 4. Harlequins 6 4 0 2 162 118 4 20 5. Northampton 7 3 0 4 124 100 5 17 6. Wasps 6 3 0 3 136 118 2 14 7. Gloucester Rugby 6 3 0 3 107 123 1 13 8. Sale Sharks 7 2 1 4 115 154 3 13 9. Bath Rugby 6 2 0 4 123 119 3 11 10. Worcester Warriors 6 2 0 4 114 160 2 10 11. London Irish 7 1 0 6 102 229 0 4 12. Newcastle Falcons 7 0 1 6 94 225 0 2 SUNDAY, DECEMBER 27 FIXTURES (GMT) Wasps v Saracens (1400) Coventry Bath Rugby v Worcester Warriors (1430) Bath Harlequins v Gloucester Rugby (1630) London