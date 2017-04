March 20 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Super Rugby matches on Saturday RESULTS Sunwolves (Japan) 9 Rebels (Australia) 35 Crusaders (New Zealand) 57 Southern Kings (South Africa) 24 Reds (Australia) 25 Blues (New Zealand) 25 Lions (South Africa) 39 Cheetahs (South Africa) 22 Stormers (South Africa) 31 Brumbies (Australia) 11 Jaguares (Argentina) 26 Chiefs (New Zealand) 30 STANDINGS P W D F A B Pts 1. Sharks (South Africa) 4 3 1 96 52 1 15 2. Stormers (South Africa) 4 3 0 97 48 2 14 3. Chiefs (New Zealand) 4 3 0 147 107 2 14 4. Brumbies (Australia) 4 3 0 126 70 1 13 5. Highlanders (New Zealand) 4 3 0 112 90 1 13 6. Lions (South Africa) 4 3 0 116 101 1 13 7. Rebels (Australia) 4 3 0 110 96 1 13 8. Crusaders (New Zealand) 3 2 0 106 64 2 10 9. Hurricanes (New Zealand) 4 2 0 90 94 2 10 10. Blues (New Zealand) 4 1 1 90 107 1 7 11. Waratahs (Australia) 3 1 0 71 72 2 6 12. Bulls (South Africa) 3 1 1 70 74 0 6 13. Jaguares (Argentina) 3 1 0 75 82 2 6 14. Cheetahs (South Africa) 4 1 0 97 124 1 5 15. Western Force (Australia) 4 1 0 61 103 1 5 16. Reds (Australia) 4 0 1 64 102 1 3 17. Sunwolves (Japan) 3 0 0 53 93 1 1 18. Southern Kings (South Africa) 3 0 0 56 158 0 0 Australasian Group 1. Chiefs (New Zealand) 4 3 0 147 107 2 14 2. Brumbies (Australia) 4 3 0 126 70 1 13 3. Highlanders (New Zealand) 4 3 0 112 90 1 13 4. Rebels (Australia) 4 3 0 110 96 1 13 5. Crusaders (New Zealand) 3 2 0 106 64 2 10 6. Hurricanes (New Zealand) 4 2 0 90 94 2 10 7. Blues (New Zealand) 4 1 1 90 107 1 7 8. Waratahs (Australia) 3 1 0 71 72 2 6 9. Western Force (Australia) 4 1 0 61 103 1 5 10. Reds (Australia) 4 0 1 64 102 1 3 Australasian Group, Australian Conference 1. Brumbies (Australia) 4 3 0 126 70 1 13 2. Rebels (Australia) 4 3 0 110 96 1 13 3. Waratahs (Australia) 3 1 0 71 72 2 6 4. Western Force (Australia) 4 1 0 61 103 1 5 5. Reds (Australia) 4 0 1 64 102 1 3 Australasian Group, New Zealand Conference 1. Chiefs (New Zealand) 4 3 0 147 107 2 14 2. Highlanders (New Zealand) 4 3 0 112 90 1 13 3. Crusaders (New Zealand) 3 2 0 106 64 2 10 4. Hurricanes (New Zealand) 4 2 0 90 94 2 10 5. Blues (New Zealand) 4 1 1 90 107 1 7 South African Group 1. Sharks (South Africa) 4 3 1 96 52 1 15 2. Stormers (South Africa) 4 3 0 97 48 2 14 3. Lions (South Africa) 4 3 0 116 101 1 13 4. Bulls (South Africa) 3 1 1 70 74 0 6 5. Jaguares (Argentina) 3 1 0 75 82 2 6 6. Cheetahs (South Africa) 4 1 0 97 124 1 5 7. Sunwolves (Japan) 3 0 0 53 93 1 1 8. Southern Kings (South Africa) 3 0 0 56 158 0 0 South African Group, Africa 1 Conference 1. Stormers (South Africa) 4 3 0 97 48 2 14 2. Bulls (South Africa) 3 1 1 70 74 0 6 3. Cheetahs (South Africa) 4 1 0 97 124 1 5 4. Sunwolves (Japan) 3 0 0 53 93 1 1 South African Group, Africa 2 Conference 1. Sharks (South Africa) 4 3 1 96 52 1 15 2. Lions (South Africa) 4 3 0 116 101 1 13 3. Jaguares (Argentina) 3 1 0 75 82 2 6 4. Southern Kings (South Africa) 3 0 0 56 158 0 0 FRIDAY, MARCH 25 FIXTURES (GMT) Hurricanes (New Zealand) v Southern Kings (South Africa) (0635) Wellington