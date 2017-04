Jan 1 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Aviva Premiership matches on Friday RESULTS Northampton 8 Exeter Chiefs 3 STANDINGS P W D L F A B Pts 1. Saracens 7 7 0 0 206 75 3 31 2. Exeter Chiefs 8 6 0 2 218 116 6 30 3. Leicester Tigers 7 6 0 1 152 111 1 25 4. Harlequins 7 4 1 2 201 157 5 23 5. Northampton 8 4 0 4 132 103 5 21 6. Gloucester Rugby 7 3 1 3 146 162 2 16 7. Bath Rugby 7 3 0 4 144 133 3 15 8. Wasps 7 3 0 4 152 144 2 14 9. Sale Sharks 7 2 1 4 115 154 3 13 10. Worcester Warriors 7 2 0 5 128 181 3 11 11. London Irish 7 1 0 6 102 229 0 4 12. Newcastle Falcons 7 0 1 6 94 225 0 2 SATURDAY, JANUARY 2 FIXTURES (GMT) Gloucester Rugby v London Irish (1500) Gloucester Newcastle Falcons v Bath Rugby (1500) Newcastle Saracens v Leicester Tigers (1515) Hendon Sale Sharks v Wasps (1730) Salford