Aug 1 (Infostrada Sports) - Summary from the Test Match match between Uruguay and Argentina on Saturday at Estadio Charrua in Montevideo, Uruguay Uruguay 30 Argentina 26 Half Time: 17-12 Scorers: Uruguay : Tries: Francisco Bulanti (18),Juan Echeverria (43) Conversion: Agustin Ormaechea (44) Penalty Goals: Agustin Ormaechea (8),Felipe Berchesi (11, 28, 34, 64, 75) Argentina : Tries: Rodrigo Baez (14),Matias Orlando (37),Anibal Panceyra Garrido (42),Gonzalo Paulin (57) Conversions: Juan Leon Novillo (37, 42),Domingo Miotti (57)