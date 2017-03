Nov 8 (Infostrada Sports) - Summary from the Test Match match between France and Fiji on Saturday at Stade Velodrome in Marseille, France France 40 Fiji 15 Half Time: 14-0 Scorers: France : Tries: Teddy Thomas (1, 54, 56),Pascal Pape (67),Wesley Fofana (72) Conversions: Camille Lopez (55, 68),Rory Kockott (73) Penalty Goals: Camille Lopez (8, 29, 40) Fiji : Tries: Watisoni Votu (46),Timoci Nagusa (80) Conversion: Nemani Nadolo (80) Penalty Goal: Nemani Nadolo (44)