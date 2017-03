Nov 8 (Infostrada Sports) - Summary from the Test Match match between Scotland and Argentina on Saturday at Murrayfield in Edinburgh, Scotland Scotland 41 Argentina 31 Half Time: 24-10 Scorers: Scotland : Tries: Richie Gray (7),Jonny Gray (22),Sean Maitland (25),Stuart Hogg (47),Tommy Seymour (71) Conversions: Greig Laidlaw (8, 24, 27, 48),Duncan Weir (72) Penalty Goals: Greig Laidlaw (32, 62) Argentina : Tries: Javier Ortega Desio (2),Tomas Cubelli (73, 79) Penalty Try:(69) Conversions: Federico Nicolas Sanchez (3),Juan Martin Hernandez (70, 74, 80) Penalty Goal: Federico Nicolas Sanchez (13)