Feb 6 (Infostrada Sports) - Summary from the Six Nations Championship match between France and Italy on Saturday at Stade de France in Paris Saint-Denis, France France 23 Italy 21 Half Time: 10-8 Scorers: France : Tries: Virimi Vakatawa (13),Damien Chouly (33),Hugo Bonneval (60) Conversion: Jules Plisson (60) Penalty Goals: Jules Plisson (69, 76) Italy : Tries: Sergio Parisse (26),Carlo Canna (46) Conversion: Carlo Canna (47) Penalty Goals:Carlo Canna (44),Kelly Haimona (74) Drop Goal: Carlo Canna (8)