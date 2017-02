(Adds teams, attendance, referee)

PARIS Feb 4 France beat Italy 30-12 (halftime 15-6) in a Six Nations championship match at the Stade de France on Saturday

Scores:

France: Tries: Aurelien Rougerie, Julien Malzieu, Vincent Clerc, Wesley Fofana; Penalties: Dimitri Yachvili (2); Conversions: Yachvili (2)

Italy: Penalties: Kristopher Burton (2), Tobias Botes; Drop goal: Burton

Yellow card: Quintin Geldenhuys

Referee: Nigel Owens (Wales); Attendance: 79,563

Teams:

France: 15-Maxime Medard, 14-Vincent Clerc, 13-Aurelien Rougerie (22-Maxime Mermoz 76), 12-Wesley Fofana, 11-Julien Malzieu, 10-François Trinh-Duc (21-Lionel Beauxis 76), 9-Dimitri Yachvili (20-Morgan Parra 63), 8-Louis Picamoles (19-Imanol Harinordoquy 65), 7-Julien Bonnaire, 6-Thierry Dusautoir (captain), 5-Lionel Nallet (18-Yoann Maestri 50), 4-Pascal Pape, 3-Nicolas Mas (1-Vincent Debaty 76), 2-William Servat (16-Dimitri Szarzewski 55), 1-Vincent Debaty (17-Jean-Baptiste Poux 63).

Italy: 15-Andrea Masi, 14-Giovanbattista Venditti, 13-Tommaso Benvenuti, 12-Alberto Sgarbi (22-Gonzalo Canale 56), 11-Luke Mclean, 10-Kristopher Burton (21-Tobias Botes 56), 9-Edoardo Gori (20-Fabio Semenzato 76), 8-Sergio Parisse, 7-Robert Barbieri (19-Simone Favaro 67), 6-Alessandro Zanni, 5-Quintin Geldenhuys, 4-Cornelius Van Zyl (18-Marco Bortolami 56), 3-Martin Castrogiovanni, 2-Leonardo Ghiraldini (16-Tommaso D'Apice 76), 1-Andrea Lo Cicero (17-Lorenzo Cittadini 63)

