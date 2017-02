(corrects squad to include Dupuy instead of Yachvili)

PARIS Feb 14 France manager Philippe Saint-Andre on Tuesday named the following 23-man squad to face Scotland at Murrayfield in the Six Nations on Feb. 26:

Forwards: David Attoub, Vincent Debaty, Nicolas Mas, Jean-Baptiste Poux, William Servat, Dimitri Szarzewski, Pascal Pape, Yoann Maestri, Lionel Nallet, Julien Bonnaire, Thierry Dusautoir (captain), Louis Picamoles, Imanol Harinordoquy.

Backs: Morgan Parra, Julien Dupuy, Francois Trinh-Duc, Lionel Beauxis, Aurelien Rougerie, Maxime Mermoz, Wesley Fofana, Vincent Clerc, Julien Malzieu, Maxime Medard.