Feb 4 England beat Scotland 13-6 (halftime 3-6) in a Six Nations championship match at Murrayfield on Saturday.

Scores:

Scotland: Penalties: Dan Parks (2)

England: Try: Charlie Hodgson; Conversion: Owen Farrell; Penalty: Farrell (2)

Teams:

Scotland: 15-Rory Lamont, 14-Lee Jones, 13-Nick De Luca, 12-Sean Lamont, 11-Max Evans, 10-Dan Parks (21-Greig Laidlaw 57), 9-Chris Cusiter (20-Mike Blair 57); 8-David Denton, 7-Ross Rennie, 6-Alasdair Strokosch (19-John Barclay 58), 5-Jim Hamilton (18-Alastair Kellock 57), 4-Richie Gray, 3-Euan Murray (17-Geoff Cross 74), 2-Ross Ford (16-Scott Lawson 74), 1-Allan Jacobsen.

England: 15-Ben Foden, 14-Chris Ashton, 13-Brad Barritt (22-Mike Brown 71), 12-Owen Farrell, 11-David Strettle, 10-Charlie Hodgson (21-Jordan Turner-Hall 62), 9-Ben Youngs (20-Lee Dickson 62); 8-Phil Dowson (19-Ben Morgan 67), 7-Chris Robshaw, 6-Tom Croft, 5-Tom Palmer (18-Geoff Parling 57), 4-Mouritz Botha, 3-Dan Cole, 2-Dylan Hartley, 1-Alex Corbisiero (17-Matt Stevens 62).

Referee: George Clancy (Ireland)