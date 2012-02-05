Feb 5 Six Nations championship result and
standings on Sunday
Ireland 21 Wales 23
Played on Saturday
France 30 Italy 12
Scotland 6 England 13
Standings:
P W D L F A Pts
France 1 1 0 0 30 12 2
England 1 1 0 0 13 6 2
Wales 1 1 0 0 23 21 2
Ireland 1 0 0 1 21 23 0
Scotland 1 0 0 1 6 13 0
Italy 1 0 0 1 12 30 0
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Fixtures:
Feb. 11
Italy v England (1600)
France v Ireland (2000)
Feb. 12
Wales v Scotland (1500)
Feb. 25
Ireland v Italy (1330)
England v Wales (1600)
Feb. 26
Scotland v France (1500)
March 10
Wales v Italy (1430)
Ireland v Scotland (1700)
March 11
France v England (1500)
March 17
Italy v Scotland (1230)
Wales v France (1445)
England v Ireland (1700)
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(Editing by Tom Pilcher; To query or comment on this story
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