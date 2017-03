Feb 12 Factbox on the five South African teams in the southern hemisphere's Super Rugby competition:

- - - -

BULLS

Coach: Frans Ludeke (seventh year)

Captain: Pierre Spies

Last year's finish: Semi-finalists (lost to ACT Brumbies)

Best performance: Champions (2007, 2009, 2010)

- -

Forwards: Arno Botha, David Bullbring, Jacques du Plessis, Jacques Engelbrecht, Dean Greyling, Grant Hattingh, Frik Kirsten, Werner Kruger, Wiaan Leibenberg, Bandise Maku, Victor Matfield, Morne Mellett, Bongi Mbonambi, Jono Ross, Deon Stegmann, Pierre Spies, Flip van der Merwe, Callie Visagie, Paul Willemse.

Backs: Bjorn Basson, Ulrich Beyers, Clayton Blommetjies, JJ Engelbrecht, Louis Fouche, Francois Hougaard, Travis Ismaiel, Jesse Kriel, Sampie Mastriet, Waylon Murray, Akona Ndungane, Rudy Paige, Handre Pollard, Jan Serfontein, William Small-Smith, Marcel van der Merwe, Piet van Zyl, Jurgen Visser.

- - - -

CHEETAHS

Coach: Naka Drotske (eighth year)

Captain: Adriaan Strauss

Last year's finish: First round of playoffs (lost to Brumbies)

Best performance: Sixth (2013)

- -

Forwards: Ryno Barnes, Martin Bezuidenhout, Heinrich Brussow, Jean Cook, Lood de Jager, Rossow de Klerk, Joubert Engelbrecht, Andries Ferreira, Carel Green, Lappies Labuschagne, Ligtoring Landman, AJ le Roux, Hercu Liebenberg, Hilton Lobberts, Teboho Mohoje, Jaco Nepgen, Trevor Nyakane, Caylib Oosthuizen, Coenie Oosthuizen, Boom Prinsloo, Nick Schonert, Adriaan Strauss, Francois Uys, Schalk van der Merwe, Philip van der Walt, Max van Dyk, Torsten van Jaarsveld, Waltie Vermeulen.

Backs: Ryno Benjamin, Francois Brummer, Hennie Daniller, Johan Goosen, Cornal Hendricks, Inus Kritzinger, Willie le Roux, Piet Lindeque, Kevin Luiters, Tian Meyer, Howard Mnisi, Sarel Pretorius, Raymond Rhule, Johann Sadie, Riaan Smit, Francois Venter, Shaun Venter, PJ Vermeulen, Elgar Watts.

- - - -

STORMERS

Coach: Allister Coetzee (fifth year)

Captain: Schalk Burger

Last year's finish: Seventh

Best performance: Runners-up (2010)

- -

Forwards: Ruan Botha, Schalk Burger, Manuel Carizza, Nizaam Carr, Pat Cilliers, Rynhard Elstadt, Eben Etzebeth, Deon Fourie, Brok Harris, Oliver Kebble, Steven Kitshoff, Siya Kolisi, Tiaan Liebenberg, Frans Malherbe, Sikhumbuzo Notshe, Siyabonga Ntubeni, Michael Rhodes, De Kock Steenkamp, Duane Vermeulen, Michael Willemse.

Backs: Gio Aplon, Demetri Catrakilis, Kurt Coleman, Damian de Allende, Juan de Jongh, Jean de Villiers, Peter Grant, Nick Groom, Cheslin Kolbe, Godlin Masimla, Jaco Taute, Gary van Aswegen, Michael van der Spuy.

- - - -

SHARKS

Coach: Jake White (first year)

Captain: Bismarck du Plessis

Last year's finish: Eighth

Best performance: Runners-up (1996, 2001, 2007, 2012)

- -

Forwards: Lourens Adriaanse, Willem Alberts, Jacques Botes, Anton Bresler, Dale Chadwick, Marcell Coetzee, Kyle Cooper, Keegan Daniel, Jean Deysel, Justin Downey, Bismarck du Plessis, Jannie du Plessis, Pieter-Steph du Toit, Monde Hadebe, Wiehan Hay, Wiehahn Herbst, Edwin Hewitt, Ryan Kankowski, Francois Kleinhans, Stephan Lewies, Franco Marais, Peet Marais, Danie Mienie, Tendai Mtawarira, Lubabalo Mtembu, Etienne Oosthuizen, Marco Wentzel.

Backs: Adriaan Esterhuizen, Tyler Fisher, Hansie Graaff, Paul Jordaan, Patrick Lambie, SP Marais, Charl McLeod, Gareth Meikle, Johan Meyer, Lwazi Mvovo, Odwa Ndugane, JP Pietersen, Cobus Reinach, Sibusiso Sithole, Francois Steyn, Timothy Swiel, Stefan Ungerer, Jaco van Tonder, Tim Whitehead, Heimar Williams, Fred Zeilinga.

- - - -

LIONS

Coach: Johan Ackermann (third year)

Captain: Warren Whiteley

Last year's finish: Did not play (have replaced the relegated Southern Kings in 2014)

Best performance: Third (2001, when known as the 'Cats')

- -

Forwards: Willie Britz, Robbie Coetzee, Ruan Dreyer, Lourens Erasmus, Ruaan Lerm, Malcom Marx, Rudi Mathee, Derick Minnie, Franco Mostert, Martin Muller, Julian Redelinghuys, Bees Roux, Warwick Tecklenburg, Jacques van Rooyen, Chris van Zyl, Willie Wepener, Francois van der Merwe.

Backs: Michael Bondesio, Marnitz Boshoff, Chrysander Botha, Andries Coetzee, Ruan Combrinck, Guy Cronje, Ross Cronje, Faf de Klerk, Willie du Plessis, Stokkies Hanekom, Alwyn Hollenbach, Elton Jantjies, Jaco Kriel, Lionel Mapoe, Warwick Tecklenburg, Anthonie Volmink, Warren Whiteley, Willie du Plessis, Deon van Rensburg, Coenie van Wyk.

- - - -

