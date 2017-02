Aug 5 South Africa squad for the Tri-Nations matches against Australia in Durban on Aug. 13 and New Zealand in Port Elizabeth on Aug. 20

Backs - Gio Aplon, Bryan Habana, Jaque Fourie, Juan de Jongh, Jean de Villiers (all Western Province), Francois Steyn (Racing Metro), JP Pietersen (Sharks), Fourie du Preez, Francois Hougaard, Morne Steyn (all Bulls), Butch James (Lions), Ruan Pienaar (Ulster)

Forwards - Danie Rossouw, Bakkies Botha, Victor Matfield, Pierre Spies, Gurthro Steenkamp (all Bulls), John Smit (captain), Bismarck du Plessis, Tendai Mtawarira, Jannie du Plessis, Jean Deysel (all Sharks), Gerhard Mostert (Stade Francais), CJ van der Linde (Lions). (Edited by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)