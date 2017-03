July 13 Factbox on the Rugby Championship, the southern hemisphere test championship featuring Argentina, Australia, New Zealand and South Africa, which starts on Friday (all times GMT): - - - - FIXTURES - - - - July 17 New Zealand v Argentina Christchurch (0735) July 18 Australia v South Africa Brisbane (1005) July 26 South Africa v New Zealand Johannesburg (1505)

Argentina v Australia Mendoza (2240) Aug. 8 Australia v New Zealand Sydney (1005)

South Africa v Argentina Durban (1505) - - Teams earn four points for a win, two for a draw, plus a bonus point for scoring four tries in a match or losing by seven points or fewer - - - - TEAMS (IN ORDER OF 2014 FINISH) - - - - NEW ZEALAND Nickname: All Blacks World ranking: 1 Coach: Steve Hansen (Fourth year) Captain: Richie McCaw Titles: 13 (1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014) Squad: Forwards - Kieran Read, Victor Vito, Liam Messam, Jerome Kaino, Sam Cane, Richie McCaw, Matt Todd, Luke Romano, Sam Whitelock, Brodie Retallick, Jeremy Thrush, James Broadhurst, Dane Coles, Keven Mealamu, Codie Taylor, Hika Elliot, Wyatt Crockett, Tony Woodcock, Charlie Faumuina, Ben Franks, Owen Franks, Joe Moody Backs - Israel Dagg, Charles Piutau, Ben Smith, Nehe Milner Skudder, Cory Jane, Waisake Naholo, Julian Savea, Malakai Fekitoa, Conrad Smith, Sonny Bill Williams, Ma'a Nonu, Ryan Crotty, Colin Slade, Lima Sopoaga, Dan Carter, Beauden Barrett, Aaron Smith, TJ Perenara, Tawera Kerr-Barlow - - SOUTH AFRICA Nickname: Springboks World ranking: 2 Coach: Heyneke Meyer (Fourth year) Captain: Jean De Villiers Titles: Three (1998, 2004, 2009) Squad: Forwards - Schalk Brits, Schalk Burger, Marcell Coetzee, Lood de Jager, Bismarck du Plessis, Jannie du Plessis, Eben Etzebeth, Vincent Koch, Francois Louw, Frans Malherbe, Victor Matfield, Teboho Mohoje, Tendai Mtawarira, Trevor Nyakane, Adriaan Strauss, Heinke van der Merwe, Warren Whiteley, Duane Vermeulen, Willem Alberts, Pieter-Steph du Toit, Steven Kitshoff. Backs - Damian de Allende, Bryan Habana, Jesse Kriel, Patrick Lambie, Willie le Roux, Lionel Mapoe, Lwazi Mvovo, Rudy Paige, Ruan Pienaar, JP Pietersen, Handre Pollard, Cobus Reinach, Jan Serfontein, Morne Steyn, Frans Steyn, Fourie du Preez, Jean de Villiers. - - AUSTRALIA Nickname: Wallabies World ranking: 6 Coach: Michael Cheika (Second year) Captain: Stephen Moore Titles: Three (2000, 2001, 2011) Squad: Forwards - James Slipper, Scott Sio, Sekope Kepu, Stephen Moore, Tatafu Polota-Nau, Rob Simmons, Will Skelton, Rory Arnold, James Horwill, Dean Mumm, Scott Fardy, Scott Higginbotham, Ben McCalman, Sean McMahon, Michael Hooper, David Pocock, Greg Holmes. Backs - Nick Phipps, Will Genia, Bernard Foley, Quade Cooper, Matt Toomua, Matt Giteau, Kurtley Beale, Tevita Kuridrani, Adam Ashley-Cooper, Drew Mitchell, Rob Horne, Joe Tomane, Taqele Naiyaravoro, Israel Folau. - - ARGENTINA Nickname: Pumas World ranking: 8 Coach: Daniel Hourcade (second year) Captain: Agustin Creevy Titles: None Squad: Forwards: Juan Fernandez Lobbe, Juan Manuel Leguizamon, Facundo Isa, Javier Ortega Desio, Benjamin Macome, Matias Alemanno, Manuel Carizza, Guido Petti Pagadizabal, Marcos Ayerza, Ramiro Herrera, Lucas Noguera, Nahuel Tetaz Chaparro, Matias Diaz, Creevy, Julian Montoya Backs: Joaquin Tuculet, Lucas Gonzalez Amorosino, Santiago Cordero, Juan Imhoff, Horacio Agulla, Jeronimo de la Fuente, Matias Moroni, Marcelo Bosch, Juan Pablo Socino, Nicolas Sanchez, Santiago Gonzalez Iglesias, Martin Landajo, Tomas Cubelli - - Titles includes Tri-Nations, which ran from 1996 to 2011 before the addition of Argentina. - - (Compiled by Nick Mulvenney, editing by Greg Stutchbury)