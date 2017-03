Aug 6 Factbox on Saturday's Rugby Championship test between South Africa and Argentina at King's Park in Durban: MATCH DETAILS Saturday, Aug. 8, King's Park, Durban (capacity 52,000) Kickoff at 5:05 p.m. (1505 GMT) Referee: Romain Poite (France) Assistant referees: JP Doyle (Ireland), Marius Mitrea (Italy) Television match official: Ben Skeen (New Zealand) - - - - SOUTH AFRICA World ranking: 2 Coach: Heyneke Meyer Captain: Jean de Villiers Team: 15-Willie le Roux, 14-Jesse Kriel, 13-Jean de Villiers, 12-Damian de Allende, 11-Bryan Habana, 10-Handre Pollard, 9-Ruan Pienaar, 8-Schalk Burger, 7-Marcell Coetzee, 6-Heinrich Brussow, 5-Lood de Jager, 4-Eben Etzebeth, 3-Vincent Koch, 2-Bismarck du Plessis, 1-Tendai Mtawarira Replacements: 16-Adriaan Strauss, 17-Trevor Nyakane, 18-Marcel van der Merwe, 19-Pieter-Steph du Toit, 20-Siya Kolisi, 21-Cobus Reinach, 22-Pat Lambie, 23-Lwazi Mvovo - Results this year: Beat World XV 46-10 in Cape Town Lost to Australia 20-24 in Brisbane Lost to New Zealand 20-27 in Johannesburg - - Fixtures (pre-World Cup) v Argentina Aug. 15, Buenos Aires - - - - ARGENTINA World ranking: 8 Coach: Daniel Hourcade Captain: Agustin Creevy - - Team: 15-Joaquin Tuculet, 14-Horacio Agulla, 13-Marcelo Bosch, 12-Jeronimo de la Fuente, 11-Juan Imhoff, 10-Juan Martin Hernandez, 9-Tomas Cubelli, 8-Leonardo Senatore, 7-Juan Leguizamon, 6-Pablo Matera, 5-Tomas Lavanini, 4-Guido Petti Pagadizabal, 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 2-Agustín Creevy, 1-Marcos Ayerza. Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Lucas Noguera, 18-Matias Diaz, 19-Matias Alemanno, 20-Tomas Lezana, 21-Martin Landajo, 22-Santiago Gonzalez Iglesias, 23-Lucas Gonzalez Amorosino. - - Results this year: Beat Uruguay 36-14 in Montevideo Beat Paraguay 71-7 in Asuncion Lost to New Zealand 39-18 in Christchurch Lost to Australia 34-9 in Mendoza - - Fixtures (pre-World Cup): v South Africa Aug. 15, Buenos Aires (Compiled by Nick Said; editing by Toby Davis)