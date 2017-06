March 9 List of most successive test wins by top-tier rugby nations: Total Country Span End 18 New Zealand (2015-2016) v Ireland 29-40 17 England (2015-ongoing) New Zealand (2013-2014) v Australia 12-12 South Africa (1997-1998) v England 7-13 New Zealand (1965-1969) v South Africa 6-17 (1970) 16 New Zealand (2011-2012) v Australia 18-18 15 South Africa (1994-1996) v Australia 16-21 New Zealand (2005-2006) v South Africa 20-21 New Zealand (2009-2010) v Australia 24-26 14 England (2002-2003) v France 16-17 13 South Africa (2007-2008) v New Zealand 9-18 12 New Zealand (1988-1990) v Australia 9-21 11 Wales (1907-1910) v England 6-11 New Zealand (1997-1997) v England 26-26 England (2000-2001) v Ireland 14-20 New Zealand (2003-2003) v Australia 10-22 10 England (1882-1886) v Scotland 0-0 France (1931-1937) v Germany 0-3 South Africa (1949-1953) v Australia 14-18 New Zealand (1987-1988) v Australia 19-19 Australia (1991-1992) v New Zealand 23-26 Argentina (1992-1993) v South Africa 26-29 England (1994-1995) v New Zealand 29-45 New Zealand (1995-1996) v South Africa 22-32 Australia (1998-1999) v New Zealand 15-34 Wales (1999-1999) v Samoa 31-38 Australia (1999-2000) v New Zealand 35-39 Ireland (2002-2003) v England 6-42 England (2003-2004) v Ireland 13-19 (Compiled by Greg Stutchbury in Wellington; Editing by Alison Williams)