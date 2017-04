CARDIFF, Oct 13 Factbox on this weekend's Rugby World Cup quarter-finals: NEW ZEALAND v FRANCE 55 meetings (NZ won 42, France won 12, one draw) William Hill odds: New Zealand 1-6, France 4-1, draw 25-1 All meetings: Highest score: France 42 New Zealand 33 Marseille 18/11/2000 Biggest New Zealand winning margin : 61-10 Christchurch 09/06/2007 Biggest France winning margin: 22-8 Christchurch 26/06/1994 France 19 New Zealand 26 Paris 09/11/2013 New Zealand 24 France 9 New Plymouth 22/06/2013 New Zealand 30 France 0 Christchurch 15/06/2013 New Zealand 23 France 13 Auckland 08/06/2013 New Zealand 8 France 7 Auckland 23/10/2011 New Zealand 37 France 17 Auckland 24/09/2011 France 12 New Zealand 39 Marseille 28/11/2009 New Zealand 14 France 10 Wellington 20/06/2009 New Zealand 22 France 27 Dunedin 13/06/2009 France 20 New Zealand 18 Cardiff 06/10/2007 New Zealand 61 France 10 Wellington 09/06/2007 New Zealand 42 France 11 Auckland 02/06/2007 France 11 New Zealand 23 Paris 18/11/2006 France 3 New Zealand 47 Lyon 11/11/2006 France 6 New Zealand 45 Paris 27/11/2004 France 13 New Zealand 40 Sydney 20/11/2003 New Zealand 31 France 23 Christchurch 28/06/2003 France 20 New Zealand 20 Paris 16/11/2002 New Zealand 37 France 12 Wellington 30/06/2001 France 42 New Zealand 33 Marseille 18/11/2000 France 26 New Zealand 39 Paris 11/11/2000 France 43 New Zealand 31 London 31/10/1999 New Zealand 54 France 7 Wellington 26/06/1999 France 12 New Zealand 37 Paris 18/11/1995 France 22 New Zealand 15 Toulouse 11/11/1995 New Zealand 20 France 23 Auckland 03/07/1994 New Zealand 8 France 22 Christchurch 26/06/1994 France 12 New Zealand 30 Paris 10/11/1990 France 3 New Zealand 24 Nantes 03/11/1990 New Zealand 34 France 20 Auckland 01/07/1989 New Zealand 25 France 17 Christchurch 17/06/1989 New Zealand 29 France 9 Auckland 20/06/1987 France 16 New Zealand 3 Nantes 15/11/1986 France 7 New Zealand 19 Toulouse 08/11/1986 New Zealand 18 France 9 Christchurch 28/06/1986 New Zealand 31 France 18 Auckland 23/06/1984 New Zealand 10 France 0 Christchurch 16/06/1984 France 6 New Zealand 18 Paris 21/11/1981 France 9 New Zealand 13 Toulouse 14/11/1981 New Zealand 19 France 24 Auckland 14/07/1979 New Zealand 23 France 9 Christchurch 07/07/1979 France 3 New Zealand 15 Paris 19/11/1977 France 18 New Zealand 13 Toulouse 11/11/1977 France 13 New Zealand 6 Paris 10/02/1973 New Zealand 19 France 12 Auckland 10/08/1968 New Zealand 9 France 3 Wellington 27/07/1968 New Zealand 12 France 9 Christchurch 13/07/1968 France 15 New Zealand 21 Colombes 25/11/1967 France 3 New Zealand 12 Colombes 08/02/1964 New Zealand 32 France 3 Christchurch 19/08/1961 New Zealand 5 France 3 Wellington 05/08/1961 New Zealand 13 France 6 Auckland 22/07/1961 France 3 New Zealand 0 Colombes 27/02/1954 France 6 New Zealand 30 Toulouse 18/01/1925 France 8 New Zealand 38 Paris 01/01/1906 Rugby World Cup meetings: New Zealand 8 France 7 Auckland 23/10/2011 - final New Zealand 37 France 17 Auckland 24/09/2011 - pool France 20 New Zealand 18 Cardiff 06/10/2007 - quarter-final France 43 New Zealand 31 London 31/10/1999 - semi-final New Zealand 29 France 9 Auckland 20/06/1987 - final Rugby World Cup quarter-final results: New Zealand: 2011 - New Zealand 33 Argentina 10 Auckland 2007 - France 20 New Zealand 18 Cardiff 2003 - New Zealand 29 South Africa 9 Melbourne 1999 - New Zealand 30 Scotland 18 Edinburgh 1995 - New Zealand 48 Scotland 30 Pretoria 1991 - New Zealand 29 Canada 13 Lille 1987 - New Zealand 30 Scotland 3 Christchurch France: 2011 - France 19 England 12 Auckland 2007 - France 20 New Zealand 18 Cardiff 2003 - France 43 Ireland 21 Melbourne 1999 - France 47 Argentina 26 Dublin 1995 - France 36 Ireland 12 Durban 1991 - England 19 France 10 Paris 1987 - France 31 Fiji 16 Auckland - - - - IRELAND v ARGENTINA 15 meetings (Ireland won 10, Argentina won five) William Hill odds: Ireland 4-9, Argentina 7-4, draw 20-1 All meetings: Biggest score: Ireland 46 Argentina 24 Dublin 24/11/2012 Biggest Ireland winning margin: Ireland 46 Argentina 24 Dublin 24/11/2012 Biggest Argentina winning margin: Argentina 16 Ireland 0 Buenos Aires 02/06/2007 Ireland 20 Argentina 18 Dublin 27/10/1990 Ireland 32 Argentina 28 Dublin 28/08/1999 Argentina 28 Ireland 24 Lens 20/10/1999 Argentina 34 Ireland 23 Buenos Aires 03/06/2000 Ireland 16 Argentina 7 Dublin 23/11/2002 Ireland 16 Argentina 15 Adelaide 26/10/2003 Ireland 21 Argentina 19 Dublin 27/11/2004 Argentina 22 Ireland 20 Santa Fe 26/05/2007 Argentina 16 Ireland 0 Buenos Aires 02/06/2007 Argentina 30 Ireland 15 Paris 30/09/2007 Ireland 17 Argentina 3 Dublin 22/11/2008 Ireland 29 Argentina 9 Dublin 28/11/2010 Ireland 46 Argentina 24 Dublin 24/11/2012 Argentina 17 Ireland 29 Resistencia 07/06/2014 Argentina 17 Ireland 23 Tucuman 14/06/2014 Rugby World Cup meeting: Argentina 28 Ireland 24 Lens 20/10/1999 - quarter-final playoff Rugby World Cup quarter-final results Ireland: 2011 - Wales 22 Ireland 10 Wellington 2003 - France 43 Ireland 21 Melbourne 1995 - France 36 Ireland 12 Durban 1991 - Australia 19 Ireland 18 Dublin 1987 - Australia 33 Ireland 15 Sydney Argentina: 2007 - Argentina 19 Scotland 13 Paris 1999 - France 47 Argentina 26 Dublin - - - - AUSTRALIA v SCOTLAND 28 meetings (Australia won 19, Scotland won nine) William Hill odds: Australia 1-9, Scotland 11-2, draw 33-1 All meetings Highest score: Scotland 15 Australia 44 Edinburgh 25/11/2006 Biggest Australia winning margin: Australia 45 Scotland 3 Sydney 13/06/1998 Biggest Scotland winning margin: Scotland 24 Australia 15 Edinburgh 19/12/1981 Scotland 15 Australia 21 Edinburgh 23/11/2013 Australia 6 Scotland 9 Newcastle 05/06/2012 Scotland 9 Australia 8 Edinburgh 21/11/2009 Scotland 15 Australia 44 Edinburgh 25/11/2006 Scotland 17 Australia 31 Glasgow 20/11/2004 Scotland 14 Australia 31 Edinburgh 06/11/2004 Australia 34 Scotland 13 Sydney 19/06/2004 Australia 35 Scotland 15 Melbourne 13/06/2004 Australia 33 Scotland 16 Brisbane 08/11/2003 Scotland 9 Australia 30 Edinburgh 11/11/2000 Australia 33 Scotland 11 Brisbane 20/11/1998 Australia 45 Scotland 3 Sydney 13/06/1998 Scotland 8 Australia 37 Edinburgh 22/11/1997 Scotland 19 Australia 29 Edinburgh 09/11/1996 Australia 37 Scotland 13 Brisbane 21/06/1992 Australia 27 Scotland 12 Sydney 13/06/1992 Scotland 13 Australia 32 Edinburgh 19/11/1988 Scotland 12 Australia 37 Edinburgh 08/12/1984 Australia 33 Scotland 9 Sydney 10/07/1982 Australia 7 Scotland 12 Brisbane 04/07/1982 Scotland 24 Australia 15 Edinburgh 19/12/1981 Scotland 10 Australia 3 Edinburgh 06/12/1975 Australia 23 Scotland 3 Sydney 06/06/1970 Scotland 9 Australia 3 Edinburgh 02/11/1968 Scotland 11 Australia 5 Edinburgh 17/12/1966 Scotland 12 Australia 8 Edinburgh 15/02/1958 Scotland 7 Australia 16 Edinburgh 22/11/1947 Scotland 10 Australia 8 Edinburgh 17/12/1927 Rugby World Cup meeting: Australia 33 Scotland 16 Brisbane 08/11/2003 - quarter-final Rugby World Cup quarter-final results Australia: 2011 - Australia 11 South Africa 9 Wellington 2007 - England 12 Australia 10 Marseille 2003 - Australia 33 Scotland 16 Brisbane 1999 - Australia 24 Wales 9 Cardiff 1995 - England 25 Australia 22 Cape Town 1991 - Australia 19 Ireland 18 Dublin 1987 - Australia 30 Ireland 24 Sydney Scotland 2007 - Argentina 19 Scotland 13 Paris 2003 - Australia 33 Scotland 16 Brisbane 1999 - New Zealand 30 Scotland 18 Edinburgh 1995 - New Zealand 48 Scotland 13 Pretoria 1991 - Scotland 28 Western Samoa 6 Edinburgh 1987 - New Zealand 30 Scotland 3 Christchurch - - - - SOUTH AFRICA v WALES 30 meetings (SA won 27, Wales won two, one draw) William Hill odds: South Africa 1-3, Wales 12-5, draw 20-1 All meetings: Highest score: South Africa 96 Wales 13 Pretoria 27/06/1998 Biggest South Africa winning margin: 96-13 Pretoria 27/06/1998 Biggest Wales winning margin: 29-19 Cardiff 26/06/1999 Wales 12 South Africa 6 Cardiff 29/11/2014 South Africa 31 Wales 30 Nelspruit 21/06/2014 South Africa 38 Wales 16 Durban 14/06/2014 Wales 15 South Africa 24 Cardiff 09/11/2013 South Africa 17 Wales 6 Wellington 11/09/2011 Wales 25 South Africa 29 Cardiff 13/11/2010 Wales 31 South Africa 34 Cardiff 05/06/2010 Wales 15 South Africa 20 Cardiff 08/11/2008 South Africa 37 Wales 21 Pretoria 14/06/2008 South Africa 43 Wales 17 Bloemfontein 07/06/2008 Wales 12 South Africa 34 Cardiff 24/11/2007 Wales 16 South Africa 33 Cardiff 19/11/2005 Wales 36 South Africa 38 Cardiff 06/11/2004 South Africa 53 Wales 18 Pretoria 26/06/2004 South Africa 19 Wales 8 Cape Town 15/06/2002 South Africa 34 Wales 19 Bloemfontein 08/06/2002 Wales 12 South Africa 23 Cardiff 26/11/2000 Wales 29 South Africa 19 Cardiff 26/06/1999 South Africa 28 Wales 20 London 14/11/1998 South Africa 96 Wales 13 Pretoria 27/06/1998 Wales 20 South Africa 37 Cardiff 15/12/1996 South Africa 40 Wales 11 Johannesburg 02/09/1995 Wales 12 South Africa 20 Cardiff 26/11/1994 Wales 6 South Africa 6 Cardiff 24/01/1970 South Africa 24 Wales 3 Durban 23/05/1964 Wales 0 South Africa 3 Cardiff 03/12/1960 Wales 3 South Africa 6 Cardiff 02/12/1951 Wales 3 South Africa 9 Swansea 05/12/1931 Wales 0 South Africa 3 Cardiff 14/12/1912 Wales 0 South Africa 11 Swansea 01/12/1906 Rugby World Cup meeting: 2011 - South Africa 17 Wales 6 Wellington 11/09/2011 - pool Rugby World Cup quarter-final results South Africa: 2011 - Australia 11 South Africa 9 Wellington 2007 - South Africa 37 Fiji 20 Marseille 2003 - New Zealand 29 South Africa 9 Melbourne 1999 - South Africa 44 England 21 Paris 1995 - South Africa 42 Western Samoa 14 Johannesburg Wales: 2011 - Wales 22 Ireland 10 Wellington 2003 - England 28 Wales 17 Brisbane 1999 - Australia 24 Wales 9 Cardiff 1987 - Wales 16 England 3 Brisbane (Reporting by Julien Pretot; Editing by Ed Osmond)