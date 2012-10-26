Rugby-Six Nations Championship England v Italy summary
Feb 26 (Gracenote) - Summary from the Six Nations Championship match between England and Italy on Sunday at Twickenham in London, England England 36 Italy 15 Half Time: 5-10 Scorers: England : Tries: Dan Cole (24),Danny Care (44),Elliot Daly (47),Jack Nowell (70, 80),Ben Te'o (73) Conversions: Owen Farrell (48, 74, 80) Italy : Tries: Giovanbattista Venditti (41),Michele Campagnaro (61) Conversion: Tommaso Allan (41) Drop Goal: Tommaso Allan (33)