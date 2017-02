AUCKLAND, Sept 28 Argentina coach Santiago Phelan on Wednesday named the following team to play Georgia in their World Cup Pool B match at Arena Manawatu, Palmerston North on Sunday.

15-Lucas Gonzalez Amorosino, 14-Horacio Agulla, 13-Marcelo Bosch, 12-Felipe Contepomi (captain), 11-Juan Jose Imhoff, 10-Santiago Fernandez, 9-Nicolas Vergallo, 8-Leonardo Senatore, 7-Juan Manuel Leguizamon, 6-Julio Farias Cabello, 5-Patricio Albacete, 4-Mariano Galarza, 3-Juan Figallo, 2-Mario Ledesma, 1-Marcos Ayerza.

Replacements: 16-Agustin Creevy, 17-Martin Scelzo, 18-Tomas Vallejos, 19-Alejandro Campos, 20-Alfredo Lalanne, 21-Agustín Gosio, 22-Martin Rodriguez

