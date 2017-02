Oct 8 England play France in the quarter-finals of the rugby World Cup on Saturday (times GMT):

Where: Eden Park, Auckland

Capacity: 60,000

When: Saturday, Oct. 8 (kickoff 0730)

Referee: Steve Walsh (Australia)

Teams:

England France

15-Ben Foden 15-Maxime Médard

14-Chris Ashton 14-Vincent Clerc

13-Manu Tuilagi 13-Aurélien Rougerie

12-Toby Flood 12-Maxime Mermoz

11-Mark Cueto 11-Alexis Palisson

10-Jonny Wilkinson 10-Morgan Parra

9-Ben Youngs 9-Dimitri Yachvili

8-Nick Easter 8-Imanol Harinordoquy

7-Lewis Moody (c) 7-Julien Bonnaire

6-Tom Croft 6-Thierry Dusautoir (c)

5-Tom Palmer 5-Lionel Nallet

4-Louis Deacon 4-Pascal Pape

3-Dan Cole 3-Nicolas Mas

2-Steve Thompson 2-William Servat

1-Matt Stevens 1-Jean-Baptiste Poux

Replacements:

16-Dylan Hartley 16-Dimitri Szarzewski

17-Alex Corbisiero 17-Fabien Barcella

18-Courtney Lawes 18-Julien Pierre

19-Simon Shaw 19-Louis Picamoles

20-James Haskell 20-Francois Trinh-Duc

21-Richard Wigglesworth 21-David Marty

22-Matt Banahan 22-Cédric Heymans

Coaches: Martin Johnson Marc Lievremont

- -

IRB ranking:

England 4

France 8

- -

Overall record:

Played: 94

Wins: England - 51; France - 36 (draws - 7)

- -

Biggest win:

England 37-0 in 1911, 45-14 in 2003

France 31-6 in 2006

- -

Recent meetings:

Year Venue Result

2007* Stade de France England won 14-9

2008 Stade de France England won 24-13

2009 Twickenham England won 34-10

2010 Stade de France France won 12-10

2011 Twickenham England won 17-9

- - (Compiled by Alex Borthwick)