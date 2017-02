AUCKLAND, Sept 23 Fiji coach Sam Domoni on Friday named the following team to play Samoa in their World Cup Pool D match at Eden Park on Sunday.

15-Kini Murimurivalu, 14-Vereniki Goneva, 13-Gaby Lovobalavu, 12-Seremaia Bai, 11-Naipolioni Nalaga, 10-Nicky Little, 9-Nemia Kenatale, 8-Sisa Koyamaibole, 7-Mala Ravulo, 6-Netani Edward Talei, 5-Leone Nakarawa, 4-Seko Kalou, 3-Deacon Manu (captain), 2-Sunia Koto, 1-Campese Ma'afu.

Replacements: 16-Talemaitoga Dautu Tuapati, 17-Setefano Somoca, 18-Rupeni Nasiga, 19-Akapusi Qera, 20-Vitori Tomu Buatava, 21-Albert James Vulivuli, 22-Waisea Sedre Luveniyali.

