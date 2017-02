AUCKLAND, Sept 13 France coach Marc Lievremont on Tuesday named the following team to play Canada in their Pool A clash at McLean Park in Napier on Sunday.

15-Damien Traille, 14-Vincent Clerc, 13-David Marty, 12-Maxime Mermoz, 11-Aurelien Rougerie, 10-Francois Trinh-Duc, 9-Morgan Parra, 8-Louis Picamoles, 7-Julien Bonnaire, 6-Fulgence Ouedraogo, 5-Romain Millo-Chluski, 4-Pascal Pape, 3-Luc Ducalcon, 2-William Servat, 1-Jean-Baptiste Poux.

Replacements: 16-Guilhem Guirado, 17-Fabien Barcella, 18-Julien Pierre, 19-Imanol Harinordoquy, 20-Dimitri Yachvili, 21-Fabrice Estebanez, 22-Maxime Médard.

(Compiled by Patrick Johnston. Editing by Greg Stutchbury. To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

