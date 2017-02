Sept 23 Russia coach Nikolay Nerush has named the following team to play Ireland in their World Cup Pool C match at Rotorua International Stadium on Sunday.

15-Vasily Artemyev, 14-Denis Simplikevich, 13-Andrey Kuzin, 12-Sergey Trishin, 11-Vladimir Ostroushko, 10-Konstantin Rachkov, 9-Alexander Yanyushkin (captain), 8-Victor Gresev, 7-Andrey Garbuzov, 6-Artem Fatakhov, 5-Adam Byrnes, 4-Denis Antonov, 3-Alexander Khrokin, 2-Valery Tsnobiladze, 1-Sergey Popov.

Replacements: 16-Evgeny Matveev, 17-Ivan Prishchepenko, 18-Alexey Travkin, 19-Alexander Voytov, 20-Andrey Bykanov, 21-Mikhail Sidorov, 22-Mikhail Babaev.