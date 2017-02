AUCKLAND, Sept 27 South Africa coach Peter de Villiers on Tuesday named the following team to play Samoa in their Pool D match at North Harbour Stadium, Albany on Friday.

15-Pat Lambie, 14-JP Pietersen, 13-Jaque Fourie, 12-Frans Steyn, 11-Bryan Habana, 10-Morne Steyn, 9-Fourie du Preez, 8-Pierre Spies, 7-Schalk Burger, 6-Heinrich Brussow, 5-Victor Matfield (captain), 4-Danie Rossouw, 3-Jannie du Plessis, 2-Bismarck du Plessis, 1-Tendai Mtawarira.

Replacements: 16-John Smit, 17-Gurthro Steenkamp, 18-CJ van der Linde, 19-Willem Alberts, 20-Francois Louw, 21-Francois Hougaard, 22-Jean de Villiers. (Reporting by Patrick Johnston. Editing by Mark Meadows. To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)

