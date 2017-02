(Updates after Samoa re-issue team list with Taiasina Tuifua at 19 in place of Manaia Salavea)

Sept 16 Samoa coach Titimaea Tafua named the following team on Friday to face Wales in their rugby World Cup Pool D match in Hamilton on Sunday.

15-Paul Williams, 14-Sailosi Tagicakibau, 13-George Pisi, 12-Seilala Mapusua, 11-Alesana Tuilagi, 10-Tusi Pisi, 9-Kahn Fotuali'i, 8-George Stowers, 7-Maurie Faasavalu, 6-Ofisa Treviranus, 5-Kane Thompson, 4-Daniel Leo, 3-Anthony Perenise, 2-Mahonri Schwalger (captain), 1-Sakaria Taulafo

Replacements: 16-Ti'i Paulo, 17-Census Johnston, 18-Joe Tekori, 19-Taiasina Tuifua, 20-Jeremy Sua, 21-Eliota Sapolu Fuimaono, 22-Tasesa Lavea (Compiled by Greg Stutchbury in Wellington; Editing by Peter Rutherford; To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)