AUCKLAND, Sept 28 Samoa coach Titimaea Tafua on Wednesday named the following team to play South Africa in their Pool D match at North Harbour Stadium, Albany on Friday.

15-Paul Williams, 14-David Lemi, 13-Seilala Mapusua, 12-Eliota Fuimaono Sapolu, 11-Alesana Tuilagi, 10-Tusi Pisi, 9-Kahn Fotuali'i, 8-George Stowers, 7-Maurie Faasavalu, 6-Taiasina Tuifua, 5-Kane Thompson, 4-Daniel Leo, 3-Census Johnston, 2-Mahonri Schwalger (captain), 1-Sakaria Taulafo.

Replacements: 16-Ole Avei, 17-Anthony Perenise, 18-Logovi'i Mulipola, 19-Ofisa Treviranus, 20-Filipo Lavea Levi, 21-Junior Poluleuligaga, 22-George Pisi.

