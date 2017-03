SYDNEY, Feb 9 Factbox on the five Australian teams in the southern hemisphere's Super Rugby competition: - - - - NEW SOUTH WALES WARATAHS (Sydney) Coach: Michael Cheika (third year) Captain: Dave Dennis Last year's finish: Champions (W-12, L-4) Best performance: Champions (2014) - - Forwards: Michael Alaalatoa, Mitchell Chapman, Dennis, Tala Gray, Stephen Hoiles, Jed Holloway, Michael Hooper, Sekope Kepu, Tolu Latu, Pat McCutcheon, Wycliff Palu, Tatafu Polota-Nau, Jacques Potgieter, Hugh Roach, Benn Robinson, Paddy Ryan, Will Skelton, Jeremy Tilse Backs: Adam Ashley-Cooper, Kurtley Beale, Peter Betham, Matt Carraro, Bernard Foley, Israel Folau, Rob Horne, David Horwitz, Jono Lance, Kotaro Matsushima, Brendan McKibbin, Taqele Naiyaravoro, Nick Phipps, Ben Volavola. - - - - ACT BRUMBIES (Canberra) Coach: Stephen Larkham (second year) Captain: Stephen Moore Last year's finish: Semi-finals (W-10, L-6) Best performance: Champions (2001, 2004) - - Forwards: Allan Alaalatoa, Ben Alexander, Rory Arnold, Fotu Auelua, Jarrad Butler, Sam Carter, Sean Doyle, Blake Enever, Scott Fardy, Les Makin, Stephen Moore, Joshua Mann-Rea, David Pocock, Siliva Siliva, Scott Sio, Jordan Smiler, Jean-Pierre Smith, Ruan Smith, Tom Staniforth. Backs: Nigel Ah Wong, Robbie Coleman, James Dargaville, Michael Dowsett, Rod Iona, Tevita Kuridrani, Christian Lealiifano, Jesse Mogg, Henry Speight, Lausii Taliauli, Joe Tomane, Matt Toomua, Nic White - - - - WESTERN FORCE (Perth) Coach: Michael Foley (Third year) Captain: Matt Hodgson Last year: Eighth (W-9, L-7) Best performance: Seventh (2007) - - Forwards: Robbie Abel, Chris Alcock, Nathan Charles, Adam Coleman, Angus Cottrell, Pek Cowan, Tetera Faulkner, Ross Haylett-Petty, Chris Heiberg, Matt Hodgson, Oliver Hoskins, Steve Mafi, Ben McCalman, Brynard Stander, Wilhelm Steenkamp, Heath Tessman, Francois van Wyk, Rory Walton, Sam Wykes Backs: Marcel Brache, Luke Burton, Nick Cummins, Pat Dellit, Sias Ebersohn, Kyle Godwin, Dane Haylett-Petty, Zack Holmes, Brad Lacey, Ryan Louwrens, Alby Mathewson, Luke Morahan, Albert Nikoro, Ian Prior, Junior Rasolea, Mitch Scott, Akihito Yamada - - - - QUEENSLAND REDS (Brisbane) Coach: Richard Graham (second year) Captain: James Slipper Last year's finish: 13th (W-5, L-11) Best performance: Champions (2011) - - Forwards: Curtis Browning, Ben Daley, Saia Faingaa, Lolo Fakaosilea, Liam Gill, James Hanson, Greg Holmes, James Horwill, David McDuling, Ed O'Donoghue, Eddie Quirk, Andrew Ready, Beau Robinson, Jake Schatz, Slipper, Rob Simmons, Hendrik Tui, Adam Thomson. Backs: Quade Cooper, Anthony Faingaa, Chris Feauai-Sautia, Nick Frisby, Will Genia, Karmichael Hunt, Samuela Kerevi, Chris Kuridrani, Campbell Magnay, James O'Connor, Duncan Paia'aua, Ben Tapuai, Jamie-Jerry Taulagi, Lachie Turner. - - - - MELBOURNE REBELS (Melbourne) Coach: Tony McGahan (Second year) Captain: Scott Higginbotham and Scott Fuglistaller Last year: 15th (W-4, L-12) Best performance: 12th (2013) - - Forwards: Cruze Ah-Nau, Paul Alo-Emile, Steve Cummins, Colby Faingaa, Fuglistaller, Jed Gillespie, Higginbotham, Keita Inagaki, Sam Jeffries, Luke Jones, Pat Leafa, Sean McMahon, Tim Metcher, Cadeyrn Neville, Jordy Reid, Radike Samo, Tom Sexton, Toby Smith, Lopeti Timani, Laurie Weeks, Ben Whittaker. Backs: Luke Burgess, Cam Crawford, Jack Debreczeni, Tamati Ellison, Tom English, Mike Harris, Bryce Hegarty, Mitch Inman, Tom Kingston, Ben Meehan, Sefanaia Naivalu, Jonah Placid, Dom Shipperley, Nic Stirzaker, Telusa Veainu. - - - - (Compiled by Nick Mulvenney, editing by Patrick Johnston)