WELLINGTON, Feb 9 Factbox on the five New Zealand teams in the southern hemisphere's Super Rugby competition: - - - - CANTERBURY CRUSADERS Coach: Todd Blackadder (seventh year) Captain: Kieran Read Last year's finish: Runners-up (W-11, L-5) Best performance: Champions (1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008) - - Forwards: Ben Funnell, Codie Taylor, Ged Robinson, Wyatt Crockett, Owen Franks, Nepo Laulala, Joe Moody, Tim Perry, Luke Romano, Sam Whitelock, Domninic Bird, Jimmy Tupou, Scott Barrett, Richie McCaw, Kieran Read, Jordan Taufua, Matt Todd, Luke Whitelock. Backs: Andy Ellis, Willi Heinz, Mitchell Drummond, Daniel Carter, Tom Taylor, Colin Slade, Ryan Crotty, Robbie Fruean, Kieran Fonotia, Johnny McNicholl, Joni Macilai, Nafi Tuitavake, Nemani Nadolo, Israel Dagg - - - - WAIKATO CHIEFS Coach: Dave Rennie (fourth year) Captains: Liam Messam and Aaron Cruden Last year's finish: Fifth (W-8, D-2, L-6) Best performance: Champions (2012, 2013) - - Forwards: Hikawera Elliot, Quentin MacDonald, Nathan Harris, Rhys Marshall, Mitchell Graham, Jamie Mackintosh, Pauliasi Manu, Ben Tameifuna, Siate Tokolahi, Michael Allardice, Mike Fitzgerald, Matt Symons, Sam Cane, Johan Bardoul, Tevita Kolomatangi, Michael Leitch, Liam Messam, Liam Squire, Sean Polwart. Backs: Augustine Pulu, Brad Weber, Aaron Cruden, Andrew Horrell, Tim Nanai-Williams, Charlie Ngatai, Seta Tamanivalu, Sonny Bill Williams, James Lowe, Bryce Heem, Hosea Gear, Tom Marshall, Damian McKenzie - - - - OTAGO HIGHLANDERS Coach: Jamie Joseph (fifth year) Captains: Ben Smith and Nasi Manu Last year's finish: Sixth (W-8, L-8) Best performance: Runners-up (1999) - - Forwards: Kane Hames, Pingi Tala'apitaga, Ma'afu Fia, Ross Geldenhuys, Josh Hohneck, Brendon Edmonds, Liam Coltman, Ash Dixon, Tom Franklin, Joe Wheeler, Alex Ainley, Mark Reddish, Dan Pryor, Gareth Evans, John Hardie, Shane Christie, Nasi Manu, Elliot Dixon Backs: Aaron Smith, Fumiaki Tanaka, Marty Banks, Lima Sopoaga, Hayden Parker, Trent Renata, Shaun Treeby, Jason Emery, Malakai Fekitoa, Richard Buckman, Waisaka Naholo, Patrick Osborne, Ben Smith, Kurt Baker - - - - WELLINGTON HURRICANES Coach: Chris Boyd (first year) Captain: Conrad Smith Last year's finish: Seventh (W-8, L-8) Best performance: Runners-up (2006) - - Forwards: Dane Coles, Motu Matu'u, Chris Eves, Ben Franks, Reggie Goodes, Ben May, John Schwalger, Jeffery Toomaga-Allen, Mark Abbott, James Broadhurst, Geoff Cridge, Jeremy Thrush, Christian Lloyd, Callum Gibbins, Iopu Iopu-Aso, Ardie Savea, Brad Shields, Blade Thomson, Victor Vito Backs: TJ Perenara, Chris Smylie, Beauden Barrett, James Marshall, Vince Aso, Willis Halaholo, Ma'a Nonu, Conrad Smith, Cory Jane, Matt Proctor, Julian Savea, Nehe Milner-Skudder, Jason Woodward - - - - AUCKLAND BLUES Coach: John Kirwan (third year) Captain: Jerome Kaino Last year's finish: 10th (W-7, L-9) Best performance: Champions (1996, 1997, 2003) - - Forwards: Keven Mealamu, James Parsons, Charlie Faumuina, Sam Prattley, Angus Ta'avao, Ofa Tu'ungafasi, Tony Woodcock, Culum Retalick, Hayden Triggs, Patrick Tuipulotu, Josh Bekhuis, Jerome Kaino, Luke Braid, Steven Luatua, Brendon O'Connor, Joe Edwards Backs: Jamison Gibson-Park, Bryn Hall, Jimmy Cowan, Simon Hickey, Ihaia West, Dan Bowden, Francis Saili, Hamish Northcott, Frank Halai, George Moala, Charles Piutau, Ben Lam, Pita Ahki, Tevita Li, Lolagi Visinia - - - - (Compiled by Greg Stutchbury; Editing by Nick Mulvenney)