Athen, 07.Okt Deutschland und Griechenland wollen ihre Zusammenarbeit bei der wirtschaftlichen Gesundung des südeuropäischen Krisen-Landes in einer gemeinsamen Erklärung festschreiben. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler kündigte am Freitag in Athen an, er werde die Erklärung mit seinem Kollegen Michalis Chrysochoidis noch am gleichen Tag unterzeichnen. Sie sehe unter anderem vor, dass die griechische Regierung die Bundesregierung unterstützt bei der Lösung von Zahlungsstreits zwischen deutschen Autragnehmern und griechischen Auftraggebern. Zudem gehe es um schnellere Entscheidungsprozesse der griechischen Verwaltung und um Beistand Deutschlands bei der Bewältigung von Finanzierungsproblemen, die Investitionen von Unternehmen in Griechenland entgegenstehen.

Rösler sprach von einem sehr produktiven Gespräch mit seinem griechischen Kollegen. Er äußerte sich erfreut, dass die Regierung des Landes ihre Unterstützung bei der Lösung von alten Streitfällen um Zahlungen zugesagt habe. In diesen Streitfällen sind auf deutscher Seite Siemens(SIEGn.DE), die Deutsche Telekom (DTEGn.DE), Bayer(BAYGn.DE) und auch Fresenius betroffen, wie es aus deutschen Wirtschaftskreisen heißt. Gesprochen hat Rösler nach eigenen Angaben auch mit Chrysochoidis über Finanzierungsprobleme für Investoren in dem Land. Dabei seien verschiedene Hilfsmöglichkeiten angesprochen worden - europäische wie auch solche über die deutsche Förderbank KfW. Rösler wiederholte, es sei in dem Gespräch auch darum gegangen, dass alle Länder im Euro-Raum in diesem gehalten werden sollen.

Chrysochoidis nannte er sehr wichtig, dass Rösler Griechenland Unterstützung bei der Rückkehr zu Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zugesagt habe. "Wir wollen ein neues Griechenland aufbauen", erklärte er. (Reporter: Gernot Heller; redigiert von Petra Jasper)