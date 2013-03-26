March 26 Reuters will be moving an in-depth package examining the academy system in soccer at 0200 GMT on March 28 and 29.
Our reporters have produced a series of multi-media stories, interviews and features which examine the differing approaches and trends among countries and clubs and address some of the issues and concerns.
On March 28 we shall move the following:
SOCCER-ACADEMIES/ENGLAND
SOCCER-ACADEMIES/ENGLAND-EDUCATION
SOCCER-ACADEMIES/ENGLAND-BURNOUT (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/ENGLAND-MANCITY (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/SPAIN
SOCCER-ACADEMIES/SPAIN-BARCELONA (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/GERMANY-FA (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/SWISS (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/STATISTICS
On March 29 we shall move the following:
SOCCER-ACADEMIES/GERMANY
SOCCER-ACADEMIES/ITALY
SOCCER-ACADEMIES/ITALY-MILAN (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/FRANCE
SOCCER-ACADEMIES/FRANCE-INF (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/FRANCE-TOULOUSE
SOCCER-ACADEMIES/NETHERLANDS
SOCCER-ACADEMIES/NETHERLANDS-FEYENOORD (INTERVIEW)
SOCCER-ACADEMIES/SWEDEN (INTERVIEW)