Jan 14 (Gracenote) - Results and standings from the African Nations Cup Group A matches on Saturday Saturday, January 14 Burkina Faso 1 Cameroon 1 Gabon 1 Guinea-Bissau 1 Standings P W D L F A Pts 1 Burkina Faso 1 0 1 0 1 1 1 1 Cameroon 1 0 1 0 1 1 1 1 Gabon 1 0 1 0 1 1 1 1 Guinea-Bissau 1 0 1 0 1 1 1 1-4: Next round