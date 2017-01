Aug 24 (Gracenote) - Results from the Asian Champions League Quarterfinal first leg matches on Wednesday Quarterfinal Wednesday, August 24, first leg Al Jaish (Qatar) - Al-Nasr (United Arab Emirates) 0-3 (halftime: 0-1) FC Seoul (Korea) - Shandong Luneng (China) 3-1 (halftime: 2-1) Tuesday, August 23, first leg Al Ain (United Arab Emirates) - Lokomotiv Tashkent (Uzbekistan) 0-0 (halftime: 0-0) Shanghai SIPG (China) - Chonbuk (Korea) 0-0 (halftime: 0-0)