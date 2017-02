May 18 (Infostrada Sports) - Results from the Asian Champions League Last 16 first leg matches on Wednesday Last 16 Wednesday, May 18, first leg Al Ain (United Arab Emirates) - Zob-Ahan (Iran) 1-1 (halftime: 1-0) Shandong Luneng (China) - Sydney FC (Australia) 1-1 (halftime: 0-1) Urawa Reds (Japan) - FC Seoul (Korea) 1-0 (halftime: 1-0) Tuesday, May 17, first leg Al Hilal (Saudi Arabia) - Lokomotiv Tashkent (Uzbekistan) 0-0 (halftime: 0-0) Al-Nasr (United Arab Emirates) - Teraktor-Sazi (Iran) 4-1 (halftime: 2-0) Lekhwiya (Qatar) - Al Jaish (Qatar) 0-4 (halftime: 0-2) FC Tokyo (Japan) - Shanghai SIPG (China) 2-1 (halftime: 1-0) Melbourne Victory (Australia) - Chonbuk (Korea) 1-1 (halftime: 1-1)