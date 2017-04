April 19 (Infostrada Sports) - Results and standings from the Asian Champions League Group C matches on Tuesday Tuesday, April 19 Al Hilal (Saudi Arabia) 0 Teraktor-Sazi (Iran) 2 Al Jazira (United Arab Emirates) 1 Pakhtakor Tashkent (Uzbekistan) 3 Standings P W D L F A Pts 1 Teraktor-Sazi 5 4 0 1 9 1 12 2 Al Hilal 5 2 2 1 8 6 8 3 Pakhtakor Tashkent 5 2 1 2 7 9 7 4 Al Jazira 5 0 1 4 2 10 1