Aug 25 (Infostrada Sports) - Results from the Asian Champions League Quarterfinal first leg matches on Tuesday Quarterfinal Tuesday, August 25, first leg Al Hilal (Saudi Arabia) - Lekhwiya (Qatar) 4-1 (halftime: 3-1) Kashiwa Reysol (Japan) - Guangzhou Evergrande (China) 1-3 (halftime: 0-2) Next Fixtures (GMT): Quarterfinal Wednesday, August 26, first leg Chonbuk (Korea) v Gamba Osaka (Japan) (1000) Naft Tehran (Iran) v Al Ahli Dubai (United Arab Emirates) (1430)