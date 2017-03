Nov 21 (Infostrada Sports) - Result from the Asian Champions League Final match on Saturday Final Saturday, November 21, second leg Guangzhou Evergrande (China) - Al Ahli Dubai (United Arab Emirates) 1-0 (halftime: 0-0) First leg: Al Ahli Dubai - Guangzhou Evergrande 0-0. Guangzhou Evergrande win 1-0 on aggregate.