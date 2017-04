Aug 25 (Infostrada Sports) - Summaries from the Asian Champions League Quarterfinal first leg matches on Tuesday Al Hilal 4 Ailton 11, Khalid Kaabi 33, Carlos Eduardo 37,85 Lekhwiya 1 Youssef Msekni 17 - - - Kashiwa Reysol 1 Masato Kudo 90 Guangzhou Evergrande 3 Kosuke Taketomi 5og, Paulinho 40, Gao Lin 58 - - - Next Fixtures (GMT): Wednesday, August 26 Chonbuk (Korea) v Gamba Osaka (Japan) (1000) Naft Tehran (Iran) v Al Ahli Dubai (United Arab Emirates) (1430)