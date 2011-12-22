CAPE TOWN, Dec 22 - Winners of the African Footballer
of the Year award:
1970: Salif Keita (St Etienne, France and Mali)
1971: Ibrahim Sunday (Asante Kotoko and Ghana)
1972: Cherif Souleymane (Hafia and Guinea)
1973: Tshimen Bwanga (TP Mazembe Englebert and Zaire)
1974: Paul Moukila (CARA Brazzaville and Congo)
1975: Ahmed Faras (Mohammedia and Morocco)
1976: Roger Milla (Canon Yaounde and Cameroon)
1977: Tarak Dhiab (Esperance and Tunisia)
1978: Karim Abdoul Razak (Asante Kotoko and Ghana)
1979: Thomas Nkono (Canon Yaounde and Cameroon)
1980: Jean Manga Onguene (Canon Yaounde and Cameroon)
1981: Lakhdar Belloumi (GCR Mascara and Algeria)
1982: Thomas Nkono (Espanyol, Spain and Cameroon)
1983: Mahmoud Al Khatib (Al Ahli and Egypt)
1984: Theophile Abega (Toulouse, France and Cameroon)
1985: Mohamed Timoumi (Royal Armed Forces and Morocco)
1986: Badou Ezaki (Real Mallorca, Spain and Morocco)
1987: Rabah Madjer (FC Porto, Portugal and Algeria)
1988: Kalusha Bwalya (Cercle Bruges, Belgium and Zambia)
1989: George Weah (Monaco, France and Liberia)
1990: Roger Milla (St Denis, Reunion and Cameroon)
1991: Abedi Pele Ayew (Olympique Marseille, France and
Ghana)
1992: Abedi Pele Ayew (Olympique Marseille, France and
Ghana)
1993: Abedi Pele Ayew (Olympique Lyonnaise, France and
Ghana)
1994: George Weah (Paris St Germain, France and Liberia) and
Emmanuel Amunike (Sporting Lisbon, Portugal and Nigeria)
1995: George Weah (AC Milan, Italy and Liberia)
1996: Nwankwo Kanu (Inter Milan, Italy and Nigeria)
1997: Victor Ikpeba (Monaco, France and Nigeria)
1998: Mustapha Hadji (Deportivo Coruna, Spain and Morocco)
1999: Nwankwo Kanu (Arsenal, England and Nigeria)
2000: Patrick Mboma (Parma, Italy and Cameroon)
2001: El Hadji Diouf (Rennes, France and Senegal)
2002: El Hadji Diouf (Liverpool, England and Senegal)
2003: Samuel Eto'o (Real Mallorca, Spain and Cameroon)
2004: Samuel Eto'o (Barcelona, Spain and Cameroon)
2005: Samuel Eto'o (Barcelona, Spain and Cameroon)
2006: Didier Drogba (Chelsea, England and Ivory Coast)
2007: Frederic Kanoute (Sevilla, Spain and Mali)
2008: Emmanuel Adebayor (Arsenal, England and Togo)
2009: Didier Drogba (Chelsea, England and Ivory Coast)
2010: Samuel Eto'o (Inter Milan, Italy and Cameroon)
2011: Yaya Toure (Manchester City, England and Ivory Coast)
Note: The award was organised by the French soccer magazine
'France Football' until 1994, after which the Confederation of
African Football instituted a new award.
(Compiled by Mark Gleeson; editing by Toby Davis)