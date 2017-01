ABUJA, Jan 5 List of African Footballer of the Year award winners: 1970: Salif Keita (St Etienne, France and Mali) 1971: Ibrahim Sunday (Asante Kotoko and Ghana) 1972: Cherif Souleymane (Hafia and Guinea) 1973: Tshimen Bwanga (TP Mazembe Englebert and Zaire) 1974: Paul Moukila (CARA Brazzaville and Congo) 1975: Ahmed Faras (Mohammedia and Morocco) 1976: Roger Milla (Canon Yaounde and Cameroon) 1977: Tarak Dhiab (Esperance and Tunisia) 1978: Karim Abdoul Razak (Asante Kotoko and Ghana) 1979: Thomas Nkono (Canon Yaounde and Cameroon) 1980: Jean Manga Onguene (Canon Yaounde and Cameroon) 1981: Lakhdar Belloumi (GCR Mascara and Algeria) 1982: Thomas Nkono (Espanyol, Spain and Cameroon) 1983: Mahmoud Al Khatib (Al Ahli and Egypt) 1984: Theophile Abega (Toulouse, France and Cameroon) 1985: Mohamed Timoumi (Royal Armed Forces and Morocco) 1986: Badou Ezaki (Real Mallorca, Spain and Morocco) 1987: Rabah Madjer (FC Porto, Portugal and Algeria) 1988: Kalusha Bwalya (Cercle Bruges, Belgium and Zambia) 1989: George Weah (Monaco, France and Liberia) 1990: Roger Milla (St Denis, Reunion and Cameroon) 1991: Abedi Pele Ayew (Olympique Marseille, France and Ghana) 1992: Abedi Pele Ayew (Olympique Marseille, France and Ghana) 1993: Abedi Pele Ayew (Olympique Lyonnaise, France and Ghana) 1994: George Weah (Paris St Germain, France and Liberia) and Emmanuel Amunike (Sporting Lisbon, Portugal and Nigeria) 1995: George Weah (AC Milan, Italy and Liberia) 1996: Nwankwo Kanu (Inter Milan, Italy and Nigeria) 1997: Victor Ikpeba (Monaco, France and Nigeria) 1998: Mustapha Hadji (Deportivo Coruna, Spain and Morocco) 1999: Nwankwo Kanu (Arsenal, England and Nigeria) 2000: Patrick Mboma (Parma, Italy and Cameroon) 2001: El Hadji Diouf (Rennes, France and Senegal) 2002: El Hadji Diouf (Liverpool, England and Senegal) 2003: Samuel Eto'o (Real Mallorca, Spain and Cameroon) 2004: Samuel Eto'o (Barcelona, Spain and Cameroon) 2005: Samuel Eto'o (Barcelona, Spain and Cameroon) 2006: Didier Drogba (Chelsea, England and Ivory Coast) 2007: Frederic Kanoute (Sevilla, Spain and Mali) 2008: Emmanuel Adebayor (Arsenal, England and Togo) 2009: Didier Drogba (Chelsea, England and Ivory Coast) 2010: Samuel Eto'o (Inter Milan, Italy and Cameroon) 2011: Yaya Toure (Manchester City, England and Ivory Coast) 2012: Yaya Toure (Manchester City, England and Ivory Coast) 2013: Yaya Toure (Manchester City, England and Ivory Coast) 2014: Yaya Toure (Manchester City, England and Ivory Coast) 2015: Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Germany and Gabon) 2016: Riyad Mahrez (Leicester City, England and Algeria) Note: The award was organised by the French soccer magazine 'France Football' until 1994, after which the Confederation of African Football instituted a new award. (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Toby Davis)