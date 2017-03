May 14 African Champions League fixtures after the draw for the group stages conducted in Cairo on Tuesday: Group A: July 19-21 In Cairo: Zamalek (Egypt) v Al Ahli (Egypt, holders) In Johannesburg: Orlando Pirates (South Africa) v AC Leopards (Tunisia) August 2-4 In Cairo: Al Ahli v Orlando Pirates In Dolisie: AC Leopards v Zamalek August 16-18 In Dolisie: AC Leopards v Al Ahli In Johannesburg: Orlando Pirates v Zamalek August 30-31, September 1 In Cairo: Al Ahli v AC Leopards In Cairo: Zamalek v Orlando Pirates September 13-15 In Cairo: Al Ahli v Zamalek In Dolisie: AC Leopards v Orlando Pirates September 20-22: In Cairo: Zamalek v AC Leopards In Johannesburg: Orlando Pirates v Al Ahli Group B: July 19-21 In Garoua: Coton Sport (Cameroon) v Sewe Sport (Ivory Coast) In Calulo: Recreativo Libolo (Angola) v Esperance (Tunisia) August 2-4 In San Pedro: Sewe Sport v Recreativo Libolo In Tunis: Esperance v Coton Sport August 16-18 In Garoua: Coton Sport v Recreativo Libolo In San Pedro: Sewe Sport v Esperance August 30-31, September 1 In Calulo: Recreativo Libolo v Coton Sport In Tunis: Esperance v Sewe Sport September 13-15 In San Pedro: Sewe Sport v Coton Sport In Tunis: Esperance v Recreativo Libolo September 20-22: In Calulo: Recreativo Libolo v Sewe Sport In Garoua: Coton Sport v Esperance The top two teams in each group advance to the semi-finals in October. The final will be played over two legs in November. (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ken Ferris)