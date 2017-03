(Corrects competition to African Confederation Cup) CAPE TOWN, March 17 Collated results of African Confederation Cup second round, first leg matches over the weekend: USM Alger (Algeria) 1 Panthere Nde (Cameroon) 0 Petro Atletico (Angola) 0 SuperSport United (South Africa) 0 Recreativo Caala (Angola) 4 US Bougouni (Mali) 0 Diables Noirs (Congo) 6 The Panter FC (Equatorial Guinea) 1 Daring Club Motema Pembe (DR Congo) 1 Lydia Ludic (Burundi) 0 ENPPI (Egypt) 3 Gor Mahia (Kenya) 0 Ismaili (Egypt) 2 Terrible CO Boeny (Madagascar) 0 ASEC Abidjan (Ivory Coast) 1 Rail Club Kadiogo (Burkina Faso) 2 Barrack Young Controllers (Liberia) 1 Azam (Tanzania) 2 Royal Armed Forces (Morocco) 1 Al Nasr (Libya) 0 Wydad Casablanca (Morocco) 3 AS Douanes (Togo) 0 Lobi Stars (Nigeria) 3 Liga Muculmana (Mozambique) 1 Heartland (Nigeria) 2 US Bitam (Gabon) 1 Al Ahli Shandy (Sudan) 1 Dedebit (Ethiopia) 0 CS Sfaxien (Tunisia) 4 Gamtel (Gambia) 2 Etoile Sahel (Tunisia) 2 Onze Createurs (Mali) 1 The return legs are on the weekend of April 5-7. (Compiled by Mark Gleeson; Editing by Ed Osmond; mark.gleeson@thomsonreuters.com +27828257807 Messaging mark.gleeson.thomsonreuters.com@reuters.net)