CAPE TOWN, Oct 10 African Nations Cup qualifying final round, second leg fixtures this weekend (times GMT, first leg results in parenthesis): On Saturday In Calabar: Nigeria v Liberia (2-2) (1500) In Dakar: Senegal v Ivory Coast (2-4) (1830) In Kampala: Uganda v Zambia (0-1) (1300) In Lilongwe: Malawi v Ghana (0-2) (1230) In Gaborone: Botswana v Mali (0-3) (1300) In Malabo: Equatorial Guinea v DR Congo (0-4) (1500) In Marrakech: Morocco v Mozambique (0-2) (2000) In Monastir: Tunisia v Sierra Leone (2-2) (1815) On Sunday In Blida: Algeria v Libya (1-0) (1930) In Addis Ababa: Ethiopia v Sudan (3-5) (1300) In Lome: Togo v Gabon (1-1) (1530) In Luanda: Angola v Zimbabwe (1-3) (1500) In Niamey: Niger v Guinea (0-1) (1500) In Yaounde: Cameroon v Cape Verde Islands (0-2) (1400) In Ouagadougou: Burkina Faso v Central African Republic (0-1)(1800) The 15 winners go to the finals in South Africa next January along with the host nation. (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Peter Rutherford)