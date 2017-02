DURBAN, Oct 24 Fixtures for the 2013 African Nations Cup finals in South Africa (times GMT): GROUP A Jan. 19 In Johannesburg: South Africa v Cape Verde Islands (1600) Angola v Morocco (1900) Jan. 23 In Durban: South Africa v Angola (1500) Morocco v Cape Verde Islands (1800) Jan. 27 In Durban: Morocco v South Africa (1700) In Port Elizabeth: Cape Verde Islands v Angola (1700) GROUP B Jan. 20 In Port Elizabeth: Ghana v DR Congo (1500) Mali v Niger (1800) Jan. 24 In Port Elizabeth: Ghana v Mali (1500) Niger v DR Congo (1800) Jan. 28 In Port Elizabeth: Niger v Ghana (1700) In Durban: Mali v DR Congo (1700) GROUP C Jan. 21 In Nelspruit: Zambia v Ethiopia (1500) Nigeria v Burkina Faso (1800) Jan. 25 In Nelspruit: Zambia v Nigeria (1500) Burkina Faso v Ethiopia (1800) Jan. 29 In Nelspruit: Burkina Faso v Zambia (1700) In Rustenburg: Nigeria v Ethiopia (1700) GROUP D Jan. 22 In Rustenburg: Ivory Coast v Togo (1500) Tunisia v Algeria (1800) Jan. 26 In Rustenburg: Ivory Coast v Tunisia (1500) Algeria v Togo (1800) Jan. 30 In Rustenburg: Algeria v Ivory Coast (1700) In Nelspruit: Tunisia v Togo (1700) QUARTER-FINALS Feb. 2 In Durban: Winner Group A v Runner-up Group B (1830) In Port Elizabeth: Winner Group B v Runner-up Group A (1500) Feb. 2 In Nelspruit: Winner Group C v Runner-up Group D (1830) In Rustenburg: Winner Group D v Runner-up Group C (1500) SEMI-FINALS Feb. 6 In Durban: Winner Durban v Winner Rustenburg (1500) In Nelspruit: Winner Nelspruit v Winner Port Elizabeth (1830) THIRD-PLACE PLAYOFF Feb. 9 In Port Elizabeth (1800) FINAL Feb. 10 In Johannesburg (1800) (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Toby Davis)