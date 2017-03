July 30 African Nations Cup second round, first leg qualifying fixtures (first leg scores in parentheses): On Saturday: Guinea Bissau v Botswana (0-2) Bissau (1600) Malawi v Benin (0-1) Blantyre (1230) Rwanda v Congo (0-2) Kigali (1500) Mauritania v Uganda (0-2) Nouakchott (1700) Seychelles v Sierra Leone (0-2) Victoria (1230) On Sunday: Kenya v Lesotho (0-1) Nairobi (1500) Mozambique v Tanzania (2-2) Maputo (1300) The aggregate winners advance to the group stage (Compiled by Mark Gleeson)